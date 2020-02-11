暢捷通入選北京首批中小企遠程辦公供應商

董事會宣布，公司入選北京市第一批中小企業服務券遠程辦公類服務產品供應商，並將向符合條件的北京市小微企業就相關雲產品提供價格優惠。具體而言，自2月1日至4月30日期間，公司雲產品T+Cloud將供上述小微企業免費使用；自5月1日至12月31日期間，T+Cloud產品價格將按照原合同額的50%收取，剩餘50%的合同額將由北京市經濟和信息化局，或其指定機構根據通知的規定向公司發放。

作為小微企業雲服務、軟件提供商，公司持續創新，通過T+Cloud、暢捷通好會計、好生意、工作圈等雲服務，幫助小微企業「上雲」，實現遠程辦公及在線做生意，提升其財務管理及業務管理能力，向數字化和智能化轉型。

董事會認為，上述行動將有利於小微企業在疫情下更好地實現在線辦公，推廣無接觸式辦公模式，助力小微企業共度時艱，為抗擊疫情貢獻微薄之力，且將不會對集團現有業務營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

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