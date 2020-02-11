【財經評論】上車盤冧價響警　樓市灰犀牛隱現

香港新冠肺炎疫情不但尚未受控，而且有惡化迹象，市民為着防疫都不敢出門，市道猶如進入極地寒冬。不少零售商戶索性拉閘關門，要員工放無薪假期。由於市民收入愈見不明朗，置業意欲大受打擊，其中新界區細價屋苑上車盤開始冧價，400萬元以下放盤重現。樓價搖搖欲墜，更有機會成為引發經濟大蕭條的「灰犀牛」，即顯而易見卻被視而不見，最終造成重大危機的風險！

繼去年貿易戰及本土社會動盪後，新冠肺炎疫情在港蔓延，港府未有及時封關的後果開始浮現，人傳人個案不斷上升。由於未來兩周都是感染高峰期，市民連打邊爐也不敢，經濟自然雪上加霜。繼1月份廿大二手屋苑單位中，七成半的銀行估價按月下跌後，二手放盤亦持續錄得劈價成交。過往成交最活躍的15個細價屋苑上車盤中，去年下半年至今入場費全線向下，當中逾八成屋苑跌幅逾半成，最狠的幅度更近兩成，顯見樓市較股市率先反映經濟寒冬。事實上，新春前後新盤市場亦未見慣常的「小陽春」，近日更傳有代理要求前線員工自願放無薪假或暫停開單獎金，前景不言而喻。

縱使港人見慣風浪，經濟往往能在厄運過後迅速復甦，可如今社會撕裂不見得修復，疫情期間政府表現連毗鄰小城也不如，民心盡失，在在打擊市民對前景的信心。再加上內地是今次疫情發源地，製造業復工進度未明，首季經濟望天打卦，市民對境外消費和物業投資需求必然大降，怎樣看也不見得疫後香港經濟有迅速復甦的條件。須知道這些年樓價高企，支持着企業和個人信貸，亦支持着整個消費市道和商業景氣。若樓市用家需求受嚴重壓抑，投資價值又明顯下降，樓價調整是無可避免的，銀行落雨收遮將進一步壓抑成交，業主想沽樓套現就得劈價求售，形成惡性循環，實在堪憂。

過去十多年香港樓價翻兩番有多，嚴重脫離市民負擔能力，調整是早晚的事，惟近年多次欲跌又止，令不少人等了又等後決定上車。然而，就在去年，香港經濟正式衰退，已預告失業率回升，企業投資和個人消費增長必定放緩，如今一一應驗。依目前形勢來看，樓市「灰犀牛」隱現，伴隨的除了資產泡沫爆破外，還有流動性陷阱，即減息放水亦難挽狂瀾。正所謂「思則有備，備而無患」，奉勸以高成數按揭追入市，又或將物業抵押借貸的投資者，及早檢討財務狀況，謹記捱得過嚴冬，才有望再迎春天！

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