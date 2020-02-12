沈振盈：大戶不求最低只求夠抵

雖然新冠肺炎疫情繼續困擾，但股市並未受到影響，恒指從上周一A股復市的低位計，已累計升約1,500點。近期筆者一直指出，若以2003年沙士的經驗，股市是會走先於疫情，只要極度恐慌及悲觀情緒已經出現，就會反覆上升，不會等到疫情完全受控之後才回升。

上星期筆者指出，港股復市後3日，平均每日成交1,200億元，誰人買貨？到上周A股復市，市場極度悲觀及看淡，平均每日成交再增至1,300億元，不怕疫情而低位接貨者，應該是有實力作中長線持倉的機構投資者。加上在期指市場，悲觀氣氛令不少炒家做淡，大戶容易找到對手，自然大大地挾淡倉。故此，筆者自A股復市開始，都一直勸阻大家，不要輕率做淡，除非是持重倉股票，淡倉只可作為對沖而已。

所謂「大戶買貨，愈買愈低」，機構投資者有別於散戶，要拉低平均入市成本，就一定要在恐慌之時已入場，不會等到確認見底才買，因為無人會知低位在哪處。總之，不求最低，只求夠抵。以現時情況判斷，很大機會在上周一，港股已做了今次疫症跌浪的低位，未來走勢要看中、港兩地疫情的發展。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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