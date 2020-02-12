馮宏遠：基建潮再起　吼買商品股

自從農曆新年A股復市以來，人民銀行連環放水，動作幾乎一天沒停過。上周分別逆回購1.2萬億元及5,000億元人民幣，本周一再逆回購9,000億元人民幣。雖然不少逆回購金額是為已到期的額度續期，不過只計淨投放亦應有數千億，加上事先張揚的減息及降準，充裕流動性自然引來投機者入場博反彈。

經過短期技術反彈後，投資者關注點仍然是疫情令中國經濟停擺多久，最明確的指標是各地復工時間。本周雖然不少城市仍然封城，但一二線城市製造業開始有限度復工，不少工廠亦先轉為生產口罩等醫護設備。以最樂觀估計，中國製造業起碼要到3月才有望全面復工，不過市場已開始反映部分復工預期，相信2月後段大市尚會出現整固。

指數動力雖減，但個股當中仍有投資主題，除了早前的互聯網股及醫藥股外，亦可小注吼商品股。中國官方多個部門下達復工令，集中基建項目復工，加上中國經濟急速下滑，今年如何「保六」，有可能還要走上以基建刺激經濟的老路，令部分基本金屬本月有博反彈的機會。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（作者為註冊持牌人士）

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