澳門全年賭收恐挫20%
2020年02月12日 00:16
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滙豐環球研究發表報告，指澳門賭場下周中停運期屆滿後，若需要額外再停運多15日，料當地全年賭收按年跌幅會由6%擴至9%；而若往後賭客博彩意欲回復緩慢的話，第2季賭收將降至平均每日只得5.5億澳門元。一旦上述兩項負面情況相繼發生，全年賭收將按年收縮20%。
該行直言，上述影響大得難以忽視，每日變化亦多，故建議現階段不要入市買濠賭股。該行並將對澳門博彩業的看法，由原來的「稍為看好」降為「靜觀其變」，直至有更多資料可以顯示新冠肺炎疫情會維持多久為止。
此外，該行以各持牌濠賭公司的EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)按年下跌20%作壓力測試，得出各賭企的負債與EBITDA比率維持在2.8至約3倍之間(數值愈高愈不利)，最高為美高梅中國(02282)的3.06倍，其次為永利澳門(01128)的2.93倍。
可是，即使EBITDA下跌20%，該行認為不會在賭企的自由現金流上完全反映，因為收入減少，賭企很可能延遲裝修等涉及資本支出的工程，甚至或會減少派息。
市場普遍相信，澳門博彩業可於第2季開始逐步回復，該行亦以此作為行業的基本情況，認為濠賭股在基本情況下不會有遭各家券商下調投資評級的風險。可是一旦疫情持續多於3個月的話，相信眾券商會在3月或4月對澳門博彩業作重新評估。
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