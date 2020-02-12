方保僑：抗疫拖拉　港易淪經濟「孤島」

自去年12月初，新冠肺炎開始爆發，疫症肆虐全球。截至上星期止，全球20多個國家及城市出現確診個案，有3萬多人確診，死亡人數累計已經超過700人，不過大部分案例都是在中國。令人更擔憂的是，以目前的情況來說，新冠肺炎的死亡率雖然比沙士略低，但是傳播速度卻比沙士快很多倍。上海市疫情防控工作領導小組更證實新冠肺炎可經空氣傳播氣溶膠傳播，氣溶膠傳播是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，吸入後導致感染。

除了中國以外，全球確診個案開始上升，很多國家開始採取措施應對疫情，除限制曾經於14日內到過中國（尤其是湖北）的旅遊人士入境，甚至很多國際航空公司開始停飛中國，直至另行通知。亦有郵輪因為接載過確診乘客，結果整艘郵輪需要停泊在碼頭上，不准乘客登岸，並需留在船上強制接受隔離多天，直至檢疫完畢為止。

飛機停航除了打擊旅遊及商務，也打擊了香港的國際形象。雖說現時貨運暫沒受影響，但是大家要知道，很多載客的飛機，其實也會承載貨物，如果大部分客機停飛，將會加重貨機的壓力，屆時可能很多貨物，包括糧食及日用品不能進口，也說明了為何近日市面上流傳，除了口罩之外，甚至連紙巾、食物供應也會陷入短缺。

香港政府處理新冠肺炎爆發的表現，備受各界質疑，倘若政府能夠果斷地採取有效的抗疫措施，除了要禁止從湖北返港的人士進入香港境內，也應該採取更加多措施確保香港市民安全。惟香港政府拖拖拉拉，數星期過後，仍然沒有全面封關。國際開始關注香港，質疑其防疫措施無效。多國政府已頒布針對外國旅客的入境措施，切斷旅客從香港往返該地，或者進行14日強制檢疫，無形中香港變了「被封關」。當愈來愈多國家採取同樣措施，香港就會被迫變成「孤島」，對民生及經濟的打擊相當重大，這正是香港政府對付疫情進退失據而帶來的後果。

上星期，香港政府終採取措施，要求所有從內地來港的人士，不論是香港居民、內地或外國遊客，抵港後均需隔離檢疫14天，但執行上不夠嚴謹，惟病毒早已在社區傳播，更會隨時在社區爆發，後果非常嚴重。

傳染病專家袁國勇教授更指出，香港最終可能有超過140萬人感染新冠肺炎，如果最後屬實，對香港的打擊必定非常沉重，希望政府能夠盡快吸取教訓，採取果斷措施，致力控制疫情擴散，保障香港市民福祉。

方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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