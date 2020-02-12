新冠肺炎：希爾頓旗下中國約150酒店暫停業務

外媒報道，希爾頓酒店(Hilton Worldwide)行政總裁Chris Nassetta周二(11日)在業績會議上表示，因應新冠肺炎疫情持續，希爾頓旗下在中國約150間酒店暫停業務，合共涉及約3.3萬間房。

Nassetta指，正嘗試根據2003年「SARS」的經驗來評估今次疫情對公司的影響，說「假設今次疫情持續3至6個月，相信全年內還有3至6個月的恢復期。」

他估計，疫情潛在對集團整體平均每間間出租房收入(RevPAR)影響100個基點(1個百分點)；至於今年首季，財務總監Kevin Jacobs預期將拖低RevPAR增長約150個基點。

在美國上市的希爾頓酒店股價周二報23.74美元，升1.26%。該公司去年第四季盈利和收入均超出市場預期。

受到新冠肺炎疫情影響，多間國際企業均暫停部分在內地的業務。其中，連鎖快餐店「Burger King」在本周初表示，在中國約50%的店舖暫時關門。

此外，星巴克上月底指，在中國逾4,400間分店中，已關閉約一半；子公司包括必勝客和肯德基的百勝中國(Yum China)指已暫時關閉約30%中國店舖；至於麥當勞則指在內地有數百家分店暫時停業。

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