美股收市：道指跌少於1點　標指納指再創新高

金融市場對新冠肺炎的憂慮未見加深，美股表現反覆，標指和納指仍能再創收市新高。

道指早段最多曾升138點，其後走勢反覆，收報29,276點，跌少於1點；標指收報3,357點，升5點或0.17%；納指收報9,638點，升10點或0.11%。

美國聯儲局主席鮑威爾在國會證詞講話稿中表示，美國經濟前景仍然存在風險，該局正密切留意衛生事件情況進展，如果事態發展引起對前景進行實質性的重新評估，將採取相應的應對措施。

他提到，這些措施並非旨在表示貨幣政策立場的改變，聯儲局隨時準備在條件允許時調整操作。

個股方面，美國第3大電訊商T-Mobile以265億美元收購第4大同業Sprint的交易取得突破，聯邦法院預料最快日內批准交易，否決由州檢察官提出的指控。消息刺激Sprint股價全日升77.32%至8.52美元；T-Mobile股價亦上漲11.78%。

玩具商孩之寶去年第四季扣除部分項目後每股盈利1.24美元，勝市場預期，期內收入增3%至14.3億美元，反映《魔雪奇緣2》和《星戰》相關玩具銷售成績，抵銷貿易戰的影響。孩之寶股價全日微跌0.79%。

網購巨人亞馬遜股價周一首次超越2,100美元，周二收報2,150.8美元，升0.79%。

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