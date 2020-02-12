【專家點評】王昕媛：在線醫務平台前景有可為
2020年02月12日 07:15
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(中新社圖片)
新冠肺炎疫情下，2月3日，國家衞健委發布《關於加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，其中特別提到了要積極開展遠程醫療服務，同時鼓勵包括省級定點救治醫院在內的各大醫院提供遠程會診、防治指導等服務。
我們認為，借助「互聯網+」開展針對新型冠狀病毒感染的肺炎的網上義務諮詢、居家醫學觀察指導等服務，不但可以改變患者就醫習慣，拓展線上醫療服務空間，同時緩解線下門診壓力。據悉，未上市的就醫應用程式(APP)平台--「微醫生」，截至2月2日已調集了全國近2,000家醫療機構的1.6萬名醫生在線接診，服務人次約87萬人。但是這僅是網上諮詢，我們期待今年實現真正意義上的互聯網醫療。
2019年8月底，國家醫保局印發《關於完善「互聯網+」醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》。我們認為，這個文件是為實現醫保的在線支付的綱領性文件。目前全國積極在建設國家級別、省和地方級別的醫保局信息平台，一旦大規模的醫保在線支付接入在國家級和省級平台後，將實現真正意識上的醫保在線支付。我們預計，2020年下半年陸續完成交付，因此2020年將成為互聯網醫療的拐點之年。
那麼在線醫療是怎樣的運作模式？我們認為模式是多樣性的，可能包括幾種：1.實體醫院的醫療資源線上服務模式(H+I模式)，2.醫聯體共同線上融合服務模式(H與I融合模式)，3.集聚醫生資源的平台服務模式等等。目前在浙江，阿里健康(00241)針對慢性病患者的診療服務，形成了「在線復診-開具處方-醫保在線支付-醫院開藥-三方配送藥品」的閉環流程，我們認為這是一種實驗性的樣板，有可能未來持續運用。
在港股除了阿里健康外，平安好醫生(01833)同樣值得關注，除了集團公司提供業務導流外，自主的AI診療系統也在不斷優化和拓展中。截止2019年6月30日，平安好醫生AI輔助診療系統已應用到自有 醫療團隊全部科室及150家線下醫院。隨着國家和省級在線醫保支付·平台的建設完成，兩家企業未來的盈利空間將上一個新台階。
財經評論作家 王昕媛
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