【專家點評】王昕媛：在線醫務平台前景有可為

新冠肺炎疫情下，2月3日，國家衞健委發布《關於加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，其中特別提到了要積極開展遠程醫療服務，同時鼓勵包括省級定點救治醫院在內的各大醫院提供遠程會診、防治指導等服務。

我們認為，借助「互聯網+」開展針對新型冠狀病毒感染的肺炎的網上義務諮詢、居家醫學觀察指導等服務，不但可以改變患者就醫習慣，拓展線上醫療服務空間，同時緩解線下門診壓力。據悉，未上市的就醫應用程式(APP)平台--「微醫生」，截至2月2日已調集了全國近2,000家醫療機構的1.6萬名醫生在線接診，服務人次約87萬人。但是這僅是網上諮詢，我們期待今年實現真正意義上的互聯網醫療。

2019年8月底，國家醫保局印發《關於完善「互聯網+」醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》。我們認為，這個文件是為實現醫保的在線支付的綱領性文件。目前全國積極在建設國家級別、省和地方級別的醫保局信息平台，一旦大規模的醫保在線支付接入在國家級和省級平台後，將實現真正意識上的醫保在線支付。我們預計，2020年下半年陸續完成交付，因此2020年將成為互聯網醫療的拐點之年。

財經評論作家 王昕媛

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