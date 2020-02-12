【專家點評】鄭勤龍：恒指兩萬八非牢不可破…

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地山謙》變《山風蠱》之中。在易經中，「山」為地勢向高處發展及延伸的邊界，是凡人難以輕易征服及跨越的領域，今「謙」卦和「蠱」卦皆帶有「山」的元素，預示近日恒指反彈的阻力並不輕。

承接上周預示恒指在短期內將築底反彈的「損」卦和「臨」卦，恒指在上周三隨即單日反彈了逾700點，大市在連續兩日回吐之後，昨日雖再欲向上突破，然而最終仍然受制於50天及250天移動平均線之下。

「謙」卦的卦象為山在地下，崇高的山反居於地之下，此乃謙卑而不踰越之象。恒指受到新冠肺炎疫情的拖累下，從1月19日約29,200點向下急挫了3,000點。若然以0.618黃金比率去計算，則恒指在短時間內或仍難以跨越28,000點。不過由於「謙」卦六二爻和上六爻的爻辭皆為「嗚謙」，「嗚謙」即為謙卑的德行可引起眾人共鳴之意，但與此同時若然謙卑的行為眾人皆知則如同虛設，因此即使崇高的山，現今屈居於大地之下，假以時日亦將難掩蓋其底氣，固此28,000點在今年上半年，並非牢不可破的水平。

「蠱」卦字形皿上有蟲，為蠱毒之象，在現今社會則可理解為病毒。由於「蠱」卦處於變卦的位置，代表事情在短時間內還難以消退，因此新冠肺炎疫情在短期內仍會左右大市的去向。雖然近日大市無懼疾情反彈，但投資者仍不能掉以輕心。

玄學金融家鄭勤龍

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