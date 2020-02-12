【股民熱話】冇工開又冇街去 全職炒股搵到食嗎？

香港疫情尚未受控，本地感染個案不斷增加，人心惶惶。零售及旅遊行業大規模縮減規模，不少打工仔都要被迫放無薪假，甚至被裁員，賠咗畢遺散費，唔知可以頂到幾耐。

事實上，打工仔冇工開，鄰近地區多地又限制香港人入境，想去旅行都唔受歡迎。每日坐喺屋企，做全職炒股，有咩好路數？

做股民好似好自由，開市睇住股票機好打發時間。之不過，有幾點都要諗清楚。

首先，現時港股的估值並不便宜，尤其係經歷了去年中以來的社會動盪，以及今年初以來的疫情，市民活動大幅減少，市道弱上加弱，嚟緊企業業績要大打折扣，現時炒放水刺激經濟，是在透支未來，依家先攞住啲老本入市，風險甚高。

其次係，日日對住魚缸，唔係想像中咁自在，尤其係依家客觀上冇上升條件，但偏偏有資金抵住市況，升時高追心怯坐唔定，跌市想斬又唔夠決絕，好容易進退失據。指數上上落一、兩千點，個股表現可以來回天堂與地獄，有別於大牛市一帆風順，短炒圖利實非表面睇咁容易。

此外，美其名係全職炒股，實際上又係無職炒家，生活冇保障，一旦市況逆轉，望天打卦！有份正職用餘錢投資短炒，同失業揸住啲老本入市短炒搵食，心態好唔同，唔想洗濕頭，真係要諗清諗楚先好行動，畢竟投資致富不能靠心存僥倖，真係要做功課講策略，唔好諗住人炒你炒可以發達，尤其依家香港政府作為難取信於民，社會經濟都正在墮落之中，好的因素要大打折扣，差的因素會無限放大。一日維持這個管治班子，都難有轉機。

講到尾，投資沒有捷徑，股市亦非善堂，不會在逆境中派錢，反而是一個大戶對撼的鱷魚潭，稍有不慎足以招來沒頂之災，翻身無期。在備有足夠的流動資金應付逆境中的生活開支下，有餘錢買穩陣高息股，幾時都有得諗，但若然想喺呢個逆境時候冇固定收入先至做股壇新丁全副身家投入股市搵食，除了奉勸閣下三思之外，就只有講句祝君好運了！

東方產經專欄作者 帥哥

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