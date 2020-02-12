【市前重點睇】美股個別發展 油價回升
2020年02月12日 08:02
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●美匯指數跌至98.72，離岸人民幣(CNH)高企6.9693，港匯見7.7656，美元兌日圓報109.84，歐元升上1.0919，英鎊高見1.2959。金價挫至1,567美元。油價升約1%，布油處54.01美元，紐油重上50美元。道指期貨上升。
●道指早段最多曾升138點，其後走勢反覆，收報29,276點，跌少於1點；標指收報3,357點，升5點或0.17%；納指收報9,638點，升10點或0.11%。標指和納指再創收市新高。 https://bit.ly/2HcbIUn
●美國聯儲局主席鮑威爾在國會證詞講話稿中表示，美國經濟前景仍然存在風險，該局正密切留意衛生事件情況進展，如果事態發展引起對前景進行實質性的重新評估，將採取相應的應對措施。
●美國10年期國債孳息率升3.09點子，報1.6006厘。
●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報27,684點，升100點或0.36%。
●即月恒生指數夜期收報27,670點，升105點，高水86點，成交23,173張。
●紐約期油收報每桶49.94美元，升37美仙或0.8%；布蘭特期油收報每桶54.01美元，升74美仙或1.4%。
●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，全球貿易政策不確定性已經降低，但聯儲局決策者仍需繼續觀望，去評估全球製造業表現。
●紐約期金收報每安士1,570.1美元，跌9.4美元或0.6%，結束此前連續4日升勢。
●英國富時100指數收報7,499點，升52點或0.71%；法國CAC指數收報6,054點，升39點或0.65%；德國DAX指數收報13,627點，升133點或0.99%。 https://bit.ly/2vqK0jQ
●歐洲央行行長拉加德表示，央行的寬鬆貨幣政策正在打擊儲戶並刺激資產價格上漲，呼籲政府採取更多措施來提振經濟。貨幣政策並非唯一選擇。
●希爾頓酒店(Hilton Worldwide)行政總裁Chris Nassetta表示，因應新冠肺炎疫情持續，希爾頓旗下在中國約150間酒店暫停業務，合共涉及約3.3萬間房。
●澳門全年賭收恐挫20%。 https://bit.ly/39vb4gW
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