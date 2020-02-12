【市前重點睇】美股個別發展　油價回升

●美匯指數跌至98.72，離岸人民幣(CNH)高企6.9693，港匯見7.7656，美元兌日圓報109.84，歐元升上1.0919，英鎊高見1.2959。金價挫至1,567美元。油價升約1%，布油處54.01美元，紐油重上50美元。道指期貨上升。

●美國聯儲局主席鮑威爾在國會證詞講話稿中表示，美國經濟前景仍然存在風險，該局正密切留意衛生事件情況進展，如果事態發展引起對前景進行實質性的重新評估，將採取相應的應對措施。

●美國10年期國債孳息率升3.09點子，報1.6006厘。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報27,684點，升100點或0.36%。

●即月恒生指數夜期收報27,670點，升105點，高水86點，成交23,173張。

●紐約期油收報每桶49.94美元，升37美仙或0.8%；布蘭特期油收報每桶54.01美元，升74美仙或1.4%。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，全球貿易政策不確定性已經降低，但聯儲局決策者仍需繼續觀望，去評估全球製造業表現。

●紐約期金收報每安士1,570.1美元，跌9.4美元或0.6%，結束此前連續4日升勢。

●歐洲央行行長拉加德表示，央行的寬鬆貨幣政策正在打擊儲戶並刺激資產價格上漲，呼籲政府採取更多措施來提振經濟。貨幣政策並非唯一選擇。

●希爾頓酒店(Hilton Worldwide)行政總裁Chris Nassetta表示，因應新冠肺炎疫情持續，希爾頓旗下在中國約150間酒店暫停業務，合共涉及約3.3萬間房。

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