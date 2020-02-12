新冠肺炎：日股復市揚升　韓澳股個別發展

市場對新冠肺炎疫情的憂慮暫未見大幅增加，美股標指及納指再創收市新高，道指跌幅不足1點。亞洲主要股市普遍穩升，日股假後復市向好，日本日經225指數早段升42點或0.1%，報23,726點。

板塊方面，資訊技術股升1%，金融股靠穩。個股中，東京威力科創升2%，野村升1.8%，日產汽車則跌0.9%。

軟銀抽升13%，創一年最大漲幅。軟銀子公司Sprint與T-Mobile US的合併交易獲批。合併後的新公司會以T-Mobile的名字營運，每月用戶約8,000萬。

南韓首爾綜合指數跌1點或0.07%，報2,221點。個股中，三和電機跌3%，三星電子則升0.3%。

澳洲悉尼普通股指數升28點或0.4%，報7,180點。板塊方面，金融股升1.2%，通訊服務股升0.7%。個股中，澳洲礦業飆7%，OceanGold升近4%。

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