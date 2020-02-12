【專家點評】陳錦興：中金公司估值吸引
2020年02月12日 09:00
東網電視更多新聞短片
內地新型冠狀病毒的疫情有轉穩迹象，經濟活動也在緩慢恢復之中，資金有分散部署及趁低吸納的情況，不再只集中醫藥、在線服務及民生商品等股份，中資券商股的走勢回穩。內地兩市成交持續活躍，有利該板塊。中金公司(03908)投行及財富管理業務競爭力強，過去業績穩定，估值處合理區間，短線股價可望持續回升。
中金中期業績平穩，營業額102億元人民幣(下同)，按年升15.7%；純利18.8億元，按年升15.3%；每股盈利0.442元，不派息。投行業務表現不俗，中港新股安排分別佔市場的第二及三位。此外，中金境內債券承銷規模同比增長約90%至2,811億元，券商排名上升至第三，債券承銷團隊亦不斷擴充。
中國正在不斷開放金融市場，亦不斷完善資本市場，MSCI將已提升A股在指數內的比重，由15%調高至20%。A股市場中長線而言，發展將更貼近國際水平。這趨勢會更有利於以機構投資者為主的內地券商，去年第四季，中金是阿里巴巴回歸香港的聯席保薦人，再次確認中金在大型新股中的競爭優勢。此外，中金在財富資產管理及債券承銷等業務具優勢，未來不乏發展空間。
去年10月，中金以每股14.4元(港元，下同)配售新H股，集資25億元，其後股價跟隨市勢上落。目前中港經濟雖受疫情陰霾影響，但其後股價仍穩守於配售價範圍，顯示持貨者信心足。過去半年，中金股價在13.5元已建立強力支持，現價估值並不昂貴，約1倍市賬率，短線具反彈的動力，建議14.5元吸納，目標價16.8元，止蝕可定於13.2元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。