【專家點評】陳錦興：中金公司估值吸引

中金中期業績平穩，營業額102億元人民幣(下同)，按年升15.7%；純利18.8億元，按年升15.3%；每股盈利0.442元，不派息。投行業務表現不俗，中港新股安排分別佔市場的第二及三位。此外，中金境內債券承銷規模同比增長約90%至2,811億元，券商排名上升至第三，債券承銷團隊亦不斷擴充。

中國正在不斷開放金融市場，亦不斷完善資本市場，MSCI將已提升A股在指數內的比重，由15%調高至20%。A股市場中長線而言，發展將更貼近國際水平。這趨勢會更有利於以機構投資者為主的內地券商，去年第四季，中金是阿里巴巴回歸香港的聯席保薦人，再次確認中金在大型新股中的競爭優勢。此外，中金在財富資產管理及債券承銷等業務具優勢，未來不乏發展空間。

去年10月，中金以每股14.4元(港元，下同)配售新H股，集資25億元，其後股價跟隨市勢上落。目前中港經濟雖受疫情陰霾影響，但其後股價仍穩守於配售價範圍，顯示持貨者信心足。過去半年，中金股價在13.5元已建立強力支持，現價估值並不昂貴，約1倍市賬率，短線具反彈的動力，建議14.5元吸納，目標價16.8元，止蝕可定於13.2元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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