新冠肺炎：滬深三大指數齊跌　鋼鐵股受壓

內地新冠肺炎確診數目超過4.4萬宗、逾1,100人死亡；滬深三大指數向下走，滬綜指低開6點或0.21%，報2,895點；深成指低開33點或0.31%，至10,735點；滬深300低開4點或0.2%，至2,024點。

板塊方面，鋼鐵股跌0.9%，傳媒娛樂股跌0.7%，金融及地產股跌0.2%至0.4%；而次新股領漲5%，

光伏板塊受捧，通威股份漲停，報16.39元人民幣，公司投資約200億元建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。捷佳偉創及金辰股份亦升停板，晶盛機電高開近6%。

科創板博瑞醫藥升停板。公司周二(11日)公布，已批量生產瑞德西韋原料藥，瑞德西韋制劑批量化生產正進行中。

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