【專家點評】陳樂怡：海螺水泥可趁低收集

深圳市發布，各區政府對轄區物業管理服務企業的疫情防控服務，按在管面積每平方米0.5元人民幣標準，實施兩個月財政補助。另外，杭州西湖區亦對物管企業因防控疫情額外成本，最高給予90%補助，而總額不超過10萬元人民幣。

展望後市，據國家衞健委資料顯示，截至2月10日，內地非湖北省地區新增確診病例為381宗，連續7日下降，非湖北省地區疫情似乎開始現穩定迹象。而且內地繼續採取措施穩定經濟，以及支援企業，有助於緩和市場對中國經濟的憂慮。不過，後市仍要觀察內地復工會否觸發新一輪感染，阻力位於27,800點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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