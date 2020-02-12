【專家點評】陳樂怡：海螺水泥可趁低收集
2020年02月12日 09:30
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深圳市發布，各區政府對轄區物業管理服務企業的疫情防控服務，按在管面積每平方米0.5元人民幣標準，實施兩個月財政補助。另外，杭州西湖區亦對物管企業因防控疫情額外成本，最高給予90%補助，而總額不超過10萬元人民幣。
物管股周二(11日)普遍做好，中海物業(02669)抽升7.1%，雅生活(03319)走高7.3%。事實上，雖然疫情或會使在管面積增長短暫受到影響，惟社區增值服務需求如社區電商配送、室內消毒、產品與服務上門等料會因而上升。再加上，除了深圳及杭州之外，或會有其他城市推出類似補助措施，相關的支持政策將會成為短期股價催化劑。
展望後市，據國家衞健委資料顯示，截至2月10日，內地非湖北省地區新增確診病例為381宗，連續7日下降，非湖北省地區疫情似乎開始現穩定迹象。而且內地繼續採取措施穩定經濟，以及支援企業，有助於緩和市場對中國經濟的憂慮。不過，後市仍要觀察內地復工會否觸發新一輪感染，阻力位於27,800點。
個股方面，受武漢肺炎影響，內地延長春節復工日期。目前各省市仍審視企業復工情況，預期建築以及水泥均行業無可避免遭受衝擊。安徽海螺水泥(00914)亦受影響，預期首季銷售量或下跌15至20%。然而，第一季為水泥行業傳統淡季，再加上中央推出措施穩定經濟增長，預期未來基建投資仍保持較高水平，估計疫情對海螺2020年盈利影響只有單位數。現價預期市盈率8.5倍，估值不高，建議趁低收集，目標價61元。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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