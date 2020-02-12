新冠肺炎：最新外匯市場及油金去向

新冠肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為你定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。目前市場避險情緒升溫，金價先升回升，油價維持跌勢。

●美元兌離岸人民幣現報6.9683，跌0.04%

●歐元兌美元現報1.0918，升0.02%

●英鎊兌美元現報1.2961，升0.07%

●美元兌日圓現報109.84，升0.05%

●澳元兌美元現報0.6728，升0.21%

●紐元兌美元現報0.6462，升0.87%

●美元兌加元現報1.3285，跌0.01%

●美元兌瑞郎現報0.9754，跌0.05%

●紐約期油現報每桶50.47美元，升1.06%

●布蘭特期油現報每桶54.79美元，升1.44%

●現貨金現報每安士1,570.2美元，升0.01%

●現貨白銀現報每安士17.59美元，跌0.01%

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