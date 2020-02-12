魚缸通：散戶炒業績博升
2020年02月12日 09:47
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恒指周三早間升逾100點，在27,700點附近爭持，散戶繼續尋找投資主題。
致富證券大埔分行經理Gordon表示，一些散戶部署即將公布業績的股份，包括周三公布業績的香港電訊(06823)、阿里巴巴(09988)，特別是有散戶指香港電訊過往出業績前通常會有炒作，但近兩日股價回軟(周三早間低位11.58元，跌幅2.3%)，於是伺機買入博升。
另一些散戶則專揀與疫情相關的股份炒作，例如大健康國際(02211)、康師傅控股(00322)、恒安國際(01044)、維達國際(03331)等。當中，康師傅周三早間股價表現較佳，高位見15.38元，創52周高。
他認為，近日港股氣氛轉好，恒指有機會升至28,200點水平殺一浸熊證。
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