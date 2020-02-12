傳騰訊夥《上流寄生族》製作商投資荷里活電影公司
2020年02月12日 09:53
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Skydance Media曾製作的電影。
外電報道，獲得奧斯卡獎項的電影南韓電影《上流寄生族》背後的南韓製作公司CJ Entertainment，與騰訊控股(00700)等數家投資者，向荷里活電影製作公司Skydance Media投資2.75億美元，後者估值高約23億美元。
是次投資由私募股權公司RedBird Capital Partners領投，眾投資者將獲得Skydance約10%的股權。
Skydance為獨立製作公司，其參與電影包括新一系列《未來戰士》及《職業特工隊》。
由南韓導演奉俊昊執導的《上流寄生族》在《第92屆奧斯卡金像獎》中橫掃最佳導演、電影、國際電影及原著劇本4個大獎，除了是首部攞小金人的韓片，亦是奧斯卡頒獎禮創立以來首部外語片勇奪最佳電影殊榮。
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