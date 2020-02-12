傳騰訊夥《上流寄生族》製作商投資荷里活電影公司

Skydance Media曾製作的電影。

是次投資由私募股權公司RedBird Capital Partners領投，眾投資者將獲得Skydance約10%的股權。

Skydance為獨立製作公司，其參與電影包括新一系列《未來戰士》及《職業特工隊》。

由南韓導演奉俊昊執導的《上流寄生族》在《第92屆奧斯卡金像獎》中橫掃最佳導演、電影、國際電影及原著劇本4個大獎，除了是首部攞小金人的韓片，亦是奧斯卡頒獎禮創立以來首部外語片勇奪最佳電影殊榮。

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