【專家點評】古勝：攻守兼備　呢隻股符合條件…

雖然兩地疫情尚未受控，其中香港更被南韓列為「疫區」，但股市好似冇咩發生，恒指唔經唔覺又重上27,500至27,600點水平，真係吹脹。但低息兼市場流動性充裕下，資金一於鬥傻，繼續跟炒。

走勢上，過去兩周股價失守250日線，下試15.4元水平承接，昨呈反彈並曾觸及250日線15.9元，若短線未能企穩250日線之上，可耐心候15元邊分注收集；若大成交重返其上，向上兩個主要阻力位分別在16.5元及17.3元，失守14元關止蝕。

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