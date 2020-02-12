【專家點評】古勝：攻守兼備 呢隻股符合條件…
2020年02月12日 10:00
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雖然兩地疫情尚未受控，其中香港更被南韓列為「疫區」，但股市好似冇咩發生，恒指唔經唔覺又重上27,500至27,600點水平，真係吹脹。但低息兼市場流動性充裕下，資金一於鬥傻，繼續跟炒。
若然仍有資金喺魚缸，認為好多當炒板塊已經貴到買唔落手，又想揀番啲攻守兼備的股份，可以睇睇隻粵海投資(00270)，公司主要收入來自供港東江水，經濟點差都好，香港呢個大客仔都唔會走數。再講公司其他業務如在內地供水、以及基建業務，收入都相對穩定，整體而言現價往績市盈率20倍，息率3.3厘，估值企得咁硬淨，必有其原因。
走勢上，過去兩周股價失守250日線，下試15.4元水平承接，昨呈反彈並曾觸及250日線15.9元，若短線未能企穩250日線之上，可耐心候15元邊分注收集；若大成交重返其上，向上兩個主要阻力位分別在16.5元及17.3元，失守14元關止蝕。
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