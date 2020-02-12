聯儲局正研究數碼貨幣專案　比特幣飆逾半成

美國聯儲局表示正研究數碼貨幣，刺激虛擬貨幣比特幣重上10,000美元關口，一度漲至10,320美元，最新報10,250美元，飆逾半成。事實上，比特幣近日重啟升勢，周日(9日)已衝破一萬美元大關，今年以來累計漲幅達30%。其他主要虛擬貨幣亦做好，以太幣最新漲逾一成，萊特幣衝高超過7%。

外媒報道，聯儲局主席鮑威爾在國會作證時表示，當局正展開與數碼貨幣相關的多項專案。Facebook(Fb)於去年宣布將推出自家虛擬貨幣Libra，此舉正提醒聯儲局，有必要在此方面加緊努力，因而推展專案。他表示，如果使用Libra這樣的大型技術網路，數碼貨幣可能變得廣泛並具有系統重要性。

鮑威爾又指出，數碼貨幣發展面對包括私隱、網路安全及運作等難題，而當局亦正在解決這些問題。

聯儲局過去對數碼貨幣看法相對負面，美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)透露曾與鮑威爾討論數碼貨幣，並且認為至少在未來5年內沒有必要推出。除美國以外，中國人民銀行也努力推出自行發展的數碼貨幣。早前有報道稱，包括英國、瑞士、瑞典、加拿大、日本在內的中央銀行，以及歐洲央行與俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)，亦已在今年1月組成工作小組，研究由央行推出虛擬貨幣的議題。

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