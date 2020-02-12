【瑞通推介】騰訊410元以上徘徊　資金吸納淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景大致樂觀，但亦關注新型肺炎帶來潛在威脅。道指隔晚破頂後倒跌不足1點收市，報29,276點。

恒指周二(11日)最多升逾400點至27,674點，逼近250天線(約27,688點)，收市報27,583點，升342點或1.2%，處50天線附近。周三(12日)早段繼續向上，於27,700點徘徊，並於250天線附近上落。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾7,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股反彈過後將重拾跌勢。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,000點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

騰訊控股周二撐起大市，盤中一度升至411元，收升2.1%報409元。股份近期維持強勢，續處各平均線之上，14日RSI處60以上的偏強水平，周三早段於410元關好淡爭持，上方阻力留意年內和52周高位413元。新一批獲批的國產遊戲版號包括騰訊的遊戲。另北水周二繼續追捧騰訊，淨流入近7.5億元。輪證資金流方面，周二分別有223萬和553萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車公布正與富豪汽車研究業務合併重組的可能性，有券商指雖然目前未有細節及時間表，但相信此舉會帶來業務及財務上協同效應，預期市場反應正面。該股周二升幅最多擴大至11.5%，高見15.28元，最終收報14.48元，仍升5.6%，一舉升穿20天、100天及250天線，成交亦見急增。股份連升8日，期間累計升幅近兩成。周三早段先跌後回升，於14.7元之上。周二有逾410萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有92萬元淨流入。

有券商料中央或快將放寬房地產政策，以緩解當地政府因疫情而造成的財政壓力，配合市場憧憬人行短期內或減息降準，帶動內房周二集體向好。近期為買家推出置業保障優惠的融創中國，周二一度升破43元，收升5.5%於42.75元，收復20天和50天線，周三早段曾再重上43元。周二有逾410萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有25萬元淨流入。

小米10系列手機預期於明天發表，不過小米集團周二結束6日升勢，逆市由升轉跌近1.4%，收報12.78元，為全日低位。周三早段偏軟，於12.7元之上整固。周二有逾310萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流出。

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