【外匯點評】熊俊傑：英鎊兌美元短線趨勢向下

英倫銀行行長卡尼周二(11日)出席經濟事務委員會時稱，在可預見的未來利率仍會處於相對較低水平，利率上調機會不大。低利率環境給予英國銀行的利潤帶來一定壓力，但公共基礎設施和企業投資將是使英國擺脫低增長的重要方針，低利率環境則是當中必要條件。他更揚言，英倫銀行應該提供一些刺激措施，使英國經濟回復增長趨勢。

相反，鮑威爾在美國國會聽證上講及電子貨幣及聯儲局的政策方針。他的言論態度對美國經濟展望充滿信心，表示看不到經濟擴張會不能繼續的可能，形容擴張既穩定，且持續。同時，他指出金融危機以來金融體系已不斷加強，惟網絡攻擊屬主要風險。他重申聯儲局會繼續依靠一直採用的工具，而非負利率政策。最近雖然有不少分析認為美國有可能在第三季減息，但鮑威爾對現時政策表現充滿信心，因此我們可以預料聯儲局會在本年中旬前維持現有目標利率及貨幣政策。

交易策略方面，英鎊兌美元跌穿頭肩頸形態頸線，趨勢指向下方1.2780至1.2800，上方阻力1.30以下仍可考慮建倉看跌，升穿1.32止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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