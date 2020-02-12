虛幣強勢：投資者料比特幣今年升上2萬美元

聯儲局主席鮑威爾指當局正展開與虛擬貨幣相關的多項專案，消息帶動比特幣價格急漲5%，重上10,300美元水平。

虛擬貨幣投資者許家駿表示，比特幣價格近期約於7,000至1萬美元區間內波動，預期會繼續向上，今年底目標至少2萬美元。理由是近期環球資產市場前景不明朗，包括早前的地緣政治局勢緊張和中美貿易戰、現時的新冠肺炎疫情，都令部分資金選擇流入比特幣以作避險。有傳一些內地資金亦會透過買入比特幣來達到走資目的。

現時美國政府明言研究虛擬貨幣，可視作對比特幣價格正面的消息。再者，今年5月，比特幣將出現歷來第三次產量減半，意味挖礦成本將增加、供應減少，價格自然會繼續向上。在增添數項利好因素下，他認為比特幣今年有機會重返早前炒上的2萬美元水平。

－－－－－－