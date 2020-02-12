港股格局：張智威料挑戰27900點
2020年02月12日 10:42
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日與現實生活出現「平行時空」，疫情持續擴散，市民繼續搶口罩搶紙巾，但股市則繼續升。主要由於金融市場以資金作主導，大市成交維持在千億水平，加上「北水」流入令港股動力持續增強。
另外，香港人普遍經歷過17年前的「沙士」，回望過去認為錯過入市良機，因此投資者選擇在現階段繼續入市，帶動大市由低位持續反彈。他認為，投資者現時炒股唔炒市，部分疫情受惠股，物業管理股及地產股均輪流炒高，相信大市有機會繼續上，恒指或會挑戰1月24日下跌裂口頂部，以及恒指牛熊證街貨重倉區約27,900點水平。
港鐵公司(00066)公布，集團的香港客運業務、車站商務及物業租賃業務，以及中國的業務因新冠肺炎疫情而受到顯著的影響，股價今早(12日)逆市受壓。張指出，去年社會事件令港鐵股價曾跌至42.5元水平，反映該水平有一定支持，如投資者有意入市可待回落至42.5元再考慮都未遲。他補充，港鐵無論車務或物業租賃業務均受疫情影響，且估值及股息率均唔算吸引，相信市場上有更好的選擇。
他又指，市場消息指阿里巴巴(09988)或有機會失落港股通，但認為公司雲業務或電商業務增長仍快速，加上因應疫情，市民留家網購的機會增加，料對阿里巴巴有利。另外，其市值較騰訊(00700)大，未來有望獲納入恒指成分股，吸引基金追入，對股價有幫助，可待跌至50天線約208元水平分段吸納，認為公司前景值得看好。
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