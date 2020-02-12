港股格局：張智威料挑戰27900點

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日與現實生活出現「平行時空」，疫情持續擴散，市民繼續搶口罩搶紙巾，但股市則繼續升。主要由於金融市場以資金作主導，大市成交維持在千億水平，加上「北水」流入令港股動力持續增強。

另外，香港人普遍經歷過17年前的「沙士」，回望過去認為錯過入市良機，因此投資者選擇在現階段繼續入市，帶動大市由低位持續反彈。他認為，投資者現時炒股唔炒市，部分疫情受惠股，物業管理股及地產股均輪流炒高，相信大市有機會繼續上，恒指或會挑戰1月24日下跌裂口頂部，以及恒指牛熊證街貨重倉區約27,900點水平。

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