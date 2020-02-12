官媒：短期流動性投放高潮已過　料貨幣調控易鬆難緊

內地官媒報道，近期人民銀行實施超大規模流動性投放帶有應急性質，鑑於當前流動性總量已高，且春節後流動性往往較為充裕，短期流動性投放高潮料已過去，政策利率調整與定向支持舉措是接下來的兩大看點，預計未來一段時間貨幣調控易鬆難緊。

單以周二(11日)為例，人行逆回購操作規模下降，且不及到期逆回購，單日淨回籠達2,800億元人民幣(下同)，為今年以來實施的最大規模淨回籠。無論是投放力度下降，還是操作方向轉變，均表明人行流動性供應趨於收斂。

根據歷史規律，春節前後流動性波動往往較大，主要表現為節前緊張，節後寬鬆，這一時期人行流動性操作多為節前投放、節後回籠。具體看今年，春節前，降準和公開市場操作均形成大額資金淨釋放，力度很大。春節後，兩天逆回購操作投放1.7萬億元，遠超預期。年初以來，僅考慮降準和人行公開市場操作，釋放的資金量即超過5萬億元。同時，人行還通過常備借貸便利(SLF)提供臨時流動性支持，並運用再貸款、再貼現、抵押補充貸款(PSL)等定向供應流動性，全口徑資金釋放量在歷史同時期足以躋身前列。

考慮到春節後現金迴流推高流動性的季節性規律，而眼下地方債發行少、稅款清繳規模小，今後一段時間流動性有望繼續保持充裕。還應看到，近期人行實施超大規模流動性投放帶有應急性質，首要目的可能是提振市場信心，穩定金融市場。鑑於節後金融市場在短暫波動後趨穩，顯露較強韌性，人行繼續超常規投放流動性必要性下降。

分析認為，未來一段時間，公開市場操作或以縮量對沖為主，政策利率調整與定向支持舉措將是貨幣調控操作的主要看點。另預期，「大水漫灌」不會出現，而貨幣調控仍將易鬆難緊，預計一兩個季度內都難以明顯轉向，未來廣譜利率中樞下降比較明確。

按周二的數據統計，2月餘下時間仍有1.42萬億元逆回購到期，適量開展對沖操作仍有必要，但預計以縮量對沖為主。而下周初人行逆回購到期較為集中，或促成適時新做中期借貸便利(MLF)，屆時MLF操作利率下調進而牽引本月貸款市場報價利率(LPR)很大機會下降，有利進一步推動貸款利率下降。

此外，為支持疫情防控，人行設立3,000億元專項再貸款，正陸續發放。按往例開展的年度普惠金融定向降準動態考核尚未有明確消息，考慮到疫情令經濟開局形勢更加複雜嚴峻，對後續定向降準工具的運用仍值得期待。

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