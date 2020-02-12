港元拆息︰1個月期三連降　再跌至1.79厘

2020年02月12日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.09厘，呈兩連跌；1星期再降至1.4厘；與樓按相關的1個月跌至1.79厘，連跌三日；3個月報2.11厘。
    12/2/2020
    隔夜 1.09786厘
    1星期 1.40375厘
    2星期 1.54196厘
    1個月 1.79202厘
    2個月 2.00786厘
    3個月 2.11268厘
    6個月 2.22821厘
    12個月 2.32554厘
    11/2/2020
    隔夜 1.11786厘
    1星期 1.46232厘
    2星期 1.58357厘
    1個月 1.84446厘
    2個月 2.06232厘
    3個月 2.16232厘
    6個月 2.27464厘
    12個月 2.34929厘
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