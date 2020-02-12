港元拆息︰1個月期三連降 再跌至1.79厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.09厘，呈兩連跌；1星期再降至1.4厘；與樓按相關的1個月跌至1.79厘，連跌三日；3個月報2.11厘。

12/2/2020

隔夜 1.09786厘

1星期 1.40375厘

2星期 1.54196厘

1個月 1.79202厘

2個月 2.00786厘

3個月 2.11268厘

6個月 2.22821厘

12個月 2.32554厘

11/2/2020

隔夜 1.11786厘

1星期 1.46232厘

2星期 1.58357厘

1個月 1.84446厘

2個月 2.06232厘

3個月 2.16232厘

6個月 2.27464厘

12個月 2.34929厘

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