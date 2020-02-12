港元拆息︰1個月期三連降 再跌至1.79厘
2020年02月12日 11:24
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.09厘，呈兩連跌；1星期再降至1.4厘；與樓按相關的1個月跌至1.79厘，連跌三日；3個月報2.11厘。
12/2/2020
隔夜 1.09786厘
1星期 1.40375厘
2星期 1.54196厘
1個月 1.79202厘
2個月 2.00786厘
3個月 2.11268厘
6個月 2.22821厘
12個月 2.32554厘
11/2/2020
隔夜 1.11786厘
1星期 1.46232厘
2星期 1.58357厘
1個月 1.84446厘
2個月 2.06232厘
3個月 2.16232厘
6個月 2.27464厘
12個月 2.34929厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。