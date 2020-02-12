【高盛推介】美團再抽升 購沽證精選
2020年02月12日 11:37
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周三(12日)早段股價向好重上100港元水平之上。
美團宣布推出商家尊享「30天收益額外贈送」，與商家共渡難關。
近日資金流入美團認購證，以過去5個交易日計，有約3,600萬元流入，是同期第二多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好美團，高槓桿的選擇可留意購證(21394)，行使價117.9元，2020年7月7日到期，實際槓桿7.2倍，行使價107至120元之間、3個月期以上、街貨低於50%產品中槓桿最高。
輕微價外證則可留意美團購證(21473)，行使價110.1元，2020年6月26日到期，實際槓桿6.5倍，輕微價外、低街貨。
相反，投資者如看淡美團，輕微價外的選擇可留意沽證(21733)，行使價94.23元，2020年6月22日到期，實際槓桿5.8倍，行使價86至102元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
高槓桿則可留意稍為價外的美團沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿8倍，3個月期以上產品中槓桿最高。
美團牛熊證方面，看好可留意牛證(57539)，收回價92.08元，行使價89.08元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價產品中槓桿最高、街貨偏低。
看淡則可留意美團熊證(59290)，收回價119.8元，行使價122.8元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價產品中槓桿最高、街貨偏低。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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