【高盛推介】績前阿里輪證攻略
2020年02月12日 12:04
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(12日)公布業績。資金在業績前積極部署該股的好倉，以過去3個交易日計，有約9,800萬及3,800萬元流入其認購證及牛證，是同期最多資金流入的個股相關資產。
資金積極流入令部份認購證已累積一定街貨，特別是行使價240港元以上的產品，現時投資者在篩選產品時要特別留意產品的街貨，避開高街貨證，可留意高槓桿低街貨阿里購證(20941)，行使價239.28元，2020年6月23日到期，實際槓桿9.2倍。
較貼價的則可留意阿里購證(21471)，行使價219.08元，2020年5月26日到期，實際槓桿8.6倍。
相反，投資者如看淡阿里，可留意貼價阿里沽證(20490)，行使價207.08元，2020年6月23日到期，實際槓桿6.8倍，行使價202至212元之間產品中槓桿最高。
阿里牛熊證方面，看好可留意貼價牛證(59895)，收回價204.98元，行使價202.98元，換股比率100，槓桿比率21.2倍，貼價、相近收回價產品中槓桿最高。
收回價稍遠的可留意阿里牛證(59904)，收回價200.18元，行使價198.18元，換股比率100，槓桿比率13.8倍。
看淡則可留意阿里熊證(59918)，收回價220.88元，行使價222.88元，換股比率500，槓桿比率20.2倍，相近收回價產品中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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