新冠肺炎：居民寧搶必需品　疫情打擊中國黃金首飾銷售

外電報道，隨着新冠肺炎危機導致的經濟損失擴大，加上金價已升至近年高位，減低投資需求，預期今年中國的黃金首飾銷售勢將暴跌。

總部位於倫敦的研究公司Metals Focus預計，今年中國黃金首飾銷售將下降6%，2019年估計下降7%。該公司稱，考慮到春節市道受疫情打擊，而此段時間又是傳統黃金首飾銷售旺季，料今年這段時間的銷售跌幅會「特別顯著」。

中國黃金協會秘書長張永濤表示，受疫情影響，商店和購物中心都關門了，人們都沒有興致購買珠寶首飾。他補充，今年黃金首飾和金條的銷售將大幅下滑。

肺炎疫情已造成超過1,100人死亡，消費者遠離公共場所以免被傳染，同時把消費限制在基本生活必需品，珠寶零售商都縮短了營業時間，並為員工安排休假，以遏制疫情傳播。

現貨金價周三變動不大，每安士企1,568美元水平。

－－－－－－