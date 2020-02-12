傳遞娛樂料中期業績由盈轉虧

公司期內由盈轉虧主因，包括：(1)期內並無新電影上映，而電影「L風暴」則於2018年同期上映，以致來自電影製作、發行及授出發行權使用許可的收益下降；(2)電影觀眾於2019年下半年持續疲弱的市場氣氛下有所減少，以致電影放映業務收入下降；及(3)應用香港財務報告準則第16號租賃，以致租賃期最初數年在損益表中的支銷總額較高，而有關開支將於租賃期後期下降。自香港財務報告準則第16號的採納日期起，概無對剩餘租賃期內確認的累計開支構成影響。據此，由於集團目前在香港經營多間電影院，故應用香港財務報告準則第16號的影響，導致中期期間確認的有關開支上升。

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