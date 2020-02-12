國壽午後飆逾2% 傳將獲母企注入關鍵業務
2020年02月12日 12:44
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傳中國人壽(02628)獲母公司注入關鍵資產，股價午後抽升2.6%，高見19.96港元；最新報19.76元，升1.65%，成交7.7億元。
外電引述消息指出，國壽的母公司中國人壽保險(集團)，擬於年內將關鍵業務注入國壽，而國壽擬向母公司發行股份以支付收購代價；國壽母公司注資，或變相整體在港上市。報道稱，有關計劃的考慮還處於早期階段，國壽尚未作出最終決定。
中國人壽保險(集團)董事長王濱於去年提出振興計劃，目標將資產高達4.5萬億元人民幣的國企加快以市場為導向的改革，着眼於業務價值而非規模。如注入資產於上市公司國壽的計劃落實，分析料是王濱振興計劃的關鍵一步，並將為集團擴展進入資本市場的渠道，而毋須經過單獨首次公開招股(IPO)更為複雜和冗長的流程。
中國人壽保險(集團)業務跨越地產、財險、銀行和資產管理，集團於1996年成立，是對中國人民保險公司進行改組分設的公司，其後分拆核心的壽險業務國壽在香港、紐約及上海掛牌上市。根據資料，集團去年營業收入突破9,000億元人民幣，管理的第三方資產突破1.4萬億元人民幣。
至於上市公司國壽計劃於3月公布2019年業績，公司上月表示，得益於投資收益提升以及所得稅費用減少，去年淨利潤可能激增高達420%。
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