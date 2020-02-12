新冠肺炎：中電客戶服務有調動　半日股價偏軟

當中客戶服務熱線由本周五(14日)開始會縮短服務時間，周一至周五上午9時至下午6時提供服務，而緊急服務熱線則維持每日24小時服務。

同時，中華電力分別位於深水埗、觀塘、元朗及大埔的客戶服務中心會暫停服務；而旺角的客戶服務中心將維持周一至周日下午12時至6時照常營業。

此外，今天(12日)起暫停例行抄讀大部分客戶電錶，並會根據客戶過往的實際用電量作估算發出電費單。待日後恢復抄讀電錶時，會再按客戶實際用電量作出相應調整。

中電半日跌0.18%，報81.55港元。

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