新冠肺炎：中電客戶服務有調動 半日股價偏軟
2020年02月12日 12:49
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中電控股(00002)公布，為減低新型冠狀病毒的傳播風險，中華電力的客戶服務會作出特別安排，直至另行通告，但會適時檢討相關安排。
當中客戶服務熱線由本周五(14日)開始會縮短服務時間，周一至周五上午9時至下午6時提供服務，而緊急服務熱線則維持每日24小時服務。
同時，中華電力分別位於深水埗、觀塘、元朗及大埔的客戶服務中心會暫停服務；而旺角的客戶服務中心將維持周一至周日下午12時至6時照常營業。
此外，今天(12日)起暫停例行抄讀大部分客戶電錶，並會根據客戶過往的實際用電量作估算發出電費單。待日後恢復抄讀電錶時，會再按客戶實際用電量作出相應調整。
中電半日跌0.18%，報81.55港元。
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