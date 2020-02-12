新冠肺炎：中國醫藥股趁勢炒上　惟「黃金十年」恐不再？

新冠肺炎疫情持續擴散，中國醫藥股趁勢炒上。美國財經媒體彭博報道，在上市至少10年、過去10年漲幅最大的首10隻個股中，醫藥行業佔去5席。

中國於2009年1月推出新一輪醫改方案，建立健全覆蓋城鄉居民基本醫療衞生制度。這十餘年間，醫藥行業投入迅速增加，推動醫藥股成為股市大贏家。

【醫藥股「黃金十年」恐不再？】

隨着中國宏觀經濟放緩、人口老齡化加劇，政府近年來堅持深化醫療改革，推行措施包括仿製藥降價以節約醫保成本，並鼓勵開發創新藥和前沿藥。此次遇上新冠肺炎爆發，未來行業格局或面臨變革，醫藥股走勢將進一步分化。

瑞銀證券分析師林娜稱，雖然過去十年是醫藥行業的黃金十年，但展望未來十年，可能會由之前的欣欣向榮，轉變而成醫保控費的主旋律，行業不會再有那麼快的增長，但無論是藥廠、器械、還是藥店，強者恒強的局面將更為明顯。

中金公司此前亦發報告指出，從2003年「沙士」開始的17年內，醫藥板塊的科技屬性已大大增強，預計是次新冠疫情結束後，醫藥股不會複製「沙士」時期先高後低的走勢，而將長遠持續受益於醫改深化。

【新冠肺炎疫情影響三大板塊】

中金認為，是次新冠肺炎疫情將對以下行業子板塊帶來影響：

3、醫療服務價值回歸。此輪疫情中醫務人員的抗疫表現等對未來醫療服務價值的提升有長遠影響，後續促進高端醫療服務的發展。愛爾眼科、通策醫療等是對應標的。

摩根士丹利早前亦發表報告表示，中國藥品集採帶來的降價壓力2020年還會繼續存在，因此看好對政策壓力相對免疫、擁有豐富創新藥管線的公司，比如恆瑞醫藥和信達生物製藥。

彭博數據顯示，在逾300隻醫藥A股中，恆瑞醫藥過去12個月的研發開支高踞首位，達48億元人民幣。分析師預測公司今年盈利增長近30%，明年增幅27%。

【醫藥股估值偏高 但值得長期看好？】

分析預期，愛爾和通策近期表現平平的原因可能和需求減少有關，且市場何時復甦尚難判定。為避免人流聚集中的病毒感染機會，中國各地採取措施減少居民外出，企業延遲復工。即使多數省區本周陸續復工，仍然面臨嚴格的審批流程，包括對來自重點疫區的員工需隔離觀察14天等。

深圳溫莎資本投研副總監熊琦表示，愛爾和通策線下醫院的第一季業績預計會受較大影響，但公司有望通過加大併購力度補回來，所以全年業績受疫情影響可能較小。

此外，他長期看好這些股票，包括恆瑞，認為該股在研發和銷售這兩方面在中國都是最強，同時看好中國未來人口老齡化以後用藥的提升；愛爾和通策看好的是未來3年的擴張。

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