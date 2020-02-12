新冠肺炎：Under Armour預告首季營業額減6千萬美元

外媒報道，運動品牌Under Armour行政總裁Patrik Frisk表示，中國爆發新冠肺炎將會令2020財年首季營業額大減5,000至6,000萬美元(下同)。若疫情惡化，影響恐怕更大。

Frisk表示，疫情令到交貨延遲和運動服裝的原材料採購受阻，中國工廠仍然關閉，未有明確復工時間表，正評估與製衣、包裝、採購等方面的的挑戰，料問題將延續至今年下半年。目前公司約有600間門店位處中國。

公司周二(11日)公布去年第四季業績，季內收入14.4億元，低過市場預期。公司並預期今年全年收入僅錄低單位數增長，並預期北美地區銷售額將會錄得高單位數跌幅。

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