新冠肺炎：香港樓市似拉鋸格局　業主未算驚

香港樓市再度成為國際話題！財經媒體彭博報道，人們對新冠病毒的恐懼影響了生活，使香港往常繁榮火爆的房地產市場陷入冰凍。根據中原地產數據，春節後的3個周末，香港十大屋苑僅錄得13宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，買家正採取觀望態度，只有價格便宜，他們才會出手。

不過，賣家也不願意多讓步，因他們預測疫情將是短暫的，令香港這個全球最難負擔的樓市將很快反彈。中原地產的數據顯示，1月19至2月2日，香港二手樓價格上漲了0.8%。

中原地產分行經理Benny Wan表示，業主認為疫情能得到控制，因此對樓市前景的看法並不十分糟糕，這與2003年「沙士」時期不同，當時的業主大幅降價，因為那時候還從未遇到過類似的疫情。現在的市況則沒有當時嚴峻。

－－－－－－