【疫市求生】專家教你呢5招　短炒隨時日賺幾轉

新冠肺炎疫情持續，不過美股近期再度破頂，港股亦由早前低位累升逾千點。專家指，在當前的「疫」市下，暫不宜選擇長揸，但「膽大心細」的股友，只要掌握5大短炒秘技，一樣可以在市況不穩下賺到笑！

【秘技一：看資金流發掘當炒股】

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，投資者要增加短炒成功機會，先要留意資金流向。因資金會輪流炒作不同板塊，例如近日資金流入網購、線上教育、線上醫療股份，然後資金轉去流入日用品股票等。這些板塊近日有受惠疫情的概念，吸引資金流入炒作。

【秘技二：時刻留意市況】

致富證券大埔分行經理劉永棠表示，現時市場變化極快，熱炒股可能半日已炒完，所以短炒只適宜可「全程」坐在報價機前的投資者。至於較穩健的投資者，亦應揀選有業績支持的藍籌股，減少遇上如小型股在短時間可急挫幾成的風險。

【秘技三：揀有基本因素支持股份】

儘管只要出現短期推升股價的概念，所有股份都會被炒起，但麥指，當股價上升過後，市場會重回公司基本因素，投資者亦應重新審視股份的基本因素，以決定去留。因此，對於較穩健的投資者，一開始不妨揀選基本因素良好的公司才短線跟炒。

【秘技四：嚴守買賣紀律】

麥表示，短炒成功關鍵着重紀律，止賺和止蝕幅度多少因人而異，而一般止賺可定為較買入價升10至20%。

【秘技五：市場行先疫情】

投資者炒指數相關產品可參考過往經驗。香港在2003年受「沙士」衝擊，到6月在疫區名單中除名，而恒指是在當年4月見最低位，亦即股市比疫症行快了兩個月。她指，今次市場是否已見底，可留意資金流入避險資產如日圓、黃金的情況，以及密切留意疫情發展，例如確診人數會否恐慌性增加。由於內地寬鬆貨幣政策及相關金融政策支持，部分投資者恐慌情緒有所減退，短期為大市帶來一定支持，但由於恒指累積逾千點，不排除反彈後仍會出現調整。

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