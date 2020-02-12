【深度解構】亞洲最神秘國家經濟吹「疫」風？

財經媒體彭博報道，北韓為避免冠狀病毒而關閉與中國邊境的決定，恐怕連繞過國際制裁的渠道也一併封鎖，將重挫其得來不易的經濟復甦，並給領袖金正恩帶來壓力，迫使其重啟與美國總統特朗普的「核談判」。

根據聯合國貿易和發展會議估計，北韓2018年時經歷了最少10年以來最大的經濟蕭條，2019年經濟則轉為增長1.8%，與中國進口激增的數據脗合，表明經濟活動和貿易有所增加。(附圖一及二)

然而，北韓近期燃油價格上漲、港口活動減少，以及火車和航空運輸暫停，已顯示出對經濟的初期影響。與此同時，北韓可能已出現新型冠狀病毒病例(下文註解)。近期有南韓媒體報道，因實施新檢疫程序，北韓南浦港的活動減少、柴油價格急升36%。

另外，封閉的邊界也將切斷旅遊，而旅遊業正是北韓獲得硬通貨(即較具保值能力的國際貨幣)的重要渠道之一。若經濟持續受打擊，金正恩將更難繼續抗拒特朗普的要求。

報道引述聯合國報告顯示，去年北韓加強走私煤炭，其中大部分運往中國。負責監測北韓制裁執行的小組呈交報告稱，北韓去年單是1至8月，就獲得了3.7億美元(約28億港元)的出口額度。

再者，自2017年遭國際制裁以來，北韓漸漸靠改革、農作物豐收、走私，或在公海交易等種種規避手段，獲得經濟好處，金正恩甚至在去年12月31日演說，批評美國的「流氓行徑」，聲稱已不受核武、遠程飛彈測試限制的束縛。

回看2017年，針對北韓進行核試驗和飛彈試驗的全球制裁，使北韓的貿易和獲得石油等重要資源的機會受到重創。不過，美國和其他國家表示，這沒有阻止金正恩建立核武庫，並且找到逃避經濟限制的方法，例如通過船舶之間的公海轉移進行商品非法貿易。

【北韓已出現新冠肺炎？】

另有媒體報道，北韓自1月22日就關閉邊境，並在1月31日停止所有往中國的航空和火車路線，而南北韓之間的邊境也因疫情而關閉。目前北韓官方並未向世界衛生組織(WHO)通報相關確診案例，惟有人發現，平壤有婦女在1月時死於急性肺炎，症狀類似冠狀病毒感染，更傳出在邊境的新義州一帶有數人發燒死亡，但不知詳情。

有「脫北」人士指出，全世界都了解北韓的醫療系統很差，醫療物資及基建匱乏，醫生也無法對新型冠狀病毒做出診斷或治療。北韓雖然已關閉邊境，但不可能關閉所有通往中國的道路，病毒也可能透過走私者進入北韓。

【傳平壤火車站採防疫措施】

事實上，有報道引述北韓官方已要求，平壤火車站禁止未戴口罩人員出入，車站候車大廳每日消毒兩次。

平壤火車站是北韓鐵路交通網的中心。北韓私家車較少，搭火車的人口較多，故北韓政府特別加強平壤火車站的防疫措施。

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