大行報告：摩通看好騰訊金融科技　升目標價至530元

該行預計，於2023年公司在金融科技業務方面能獲得1760億元(人民幣•下同)年收入及760億元經營利潤，即代表2020至23年復合年增長17及26%。

該行相信，支付服務在未來數年仍然是金融科技的主要收入來源，但它的收入貢獻將逐漸下降。另外，金融科技亦將進一步擴大營業利潤率，由2019年的25%升至2023年的43%。

該行估計，現時騰訊金融科技業務市值達1,470億美元，相當於股份每股120元。該行同時將金融科技及雲業務納入估值方法，故將目標價由415元升至530元，升幅達27.7%，評級為「跑贏大市」。

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