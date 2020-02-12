大行報告：摩通看好騰訊金融科技 升目標價至530元
2020年02月12日 15:20
東網電視更多新聞短片
摩根大通發表報告，指騰訊控股(00700)金融科技業務在未來數年將成為公司收入及盈利增長的主要動力。該行認為，中國金融科技產業已步入「產生利潤」的階段，其收入及利潤將繼續增長，主要由於相關服務費用提升及國內金融產品收益增加。
該行預計，於2023年公司在金融科技業務方面能獲得1760億元(人民幣•下同)年收入及760億元經營利潤，即代表2020至23年復合年增長17及26%。
該行相信，支付服務在未來數年仍然是金融科技的主要收入來源，但它的收入貢獻將逐漸下降。另外，金融科技亦將進一步擴大營業利潤率，由2019年的25%升至2023年的43%。
該行估計，現時騰訊金融科技業務市值達1,470億美元，相當於股份每股120元。該行同時將金融科技及雲業務納入估值方法，故將目標價由415元升至530元，升幅達27.7%，評級為「跑贏大市」。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。