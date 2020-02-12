新冠肺炎：港鐵延續租金調整方案
2020年02月12日 15:36
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港鐵公司(00066)指出，新型冠狀病毒疫情爆發，各行各業面對經營壓力，公司業務亦不例外。正因如此，公司體會旗下商戶面臨的經營困難，希望能携手共渡時艱。
雖然疫情對經營環境的打擊於上月底才開始浮現，但為了儘快紓緩小商戶面對迫切的經營壓力，會立即推出針對港鐵商場小商戶的援助措施，延續去年下半年因應社會事件而實施的租金調整方案。
至於其他連鎖及跨國集團商戶，因應不同的業務性質，受影響的規模及程度均不盡相同，公司正在收集本年頭兩個月的銷售數據，將盡快推出紓困方案。很多鐵路物業上蓋的商戶均為港鐵多年的合作夥伴，公司深切了解他們的經營壓力，會與商戶保持密切溝通，提供各方面的援助措施，共渡時艱。
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