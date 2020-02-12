大跌眼鏡！軟銀科技基金季蝕160億

日本軟銀公布，截至去年12月底止季度，旗下科技基金Vison Fund虧損2,251億日圓(約159.9億港元)，拖累軟銀該季經營溢利只有26億日圓(約1.84億港元)，遠低過市場預期的3,447億日圓(約243.97億港元)。軟銀截至9月止季度已因WeWork的重大投資撥備，錄得7,044億日圓(約498.56億港元)經營虧損。

軟銀透露，Vision Fund上季投資組合維持88家，當中29家投資公司的估值增加，31家的估值下降，而未兌現投資利潤縮至52億美元，不及6個月前1/3。

不過，受軟銀旗下美國電訊公司Sprint獲美國法院批准與T-Mobile合併消息刺激，軟銀周二(11日)股價急升11.89%，報5,751日圓。

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