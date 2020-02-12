【市後重點睇】布油續升逾2% 道期向好
2020年02月12日 16:19
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(Getty Images圖片)
美匯指數處98.7，離岸人民幣(CNH)報6.9730，港匯企7.7677，美元兌日圓報109.87。歐元兌美元回軟，報1.0914，英鎊續升，報1.2965。金價報1,565美元。布油升2%至55.11美元，紐油報50.66美元。道指期貨升79點。
●恒生指數收市報27,823點，升239點或0.87%，連續兩日反彈。主板成交1,122億港元。
-市傳母公司將注入關鍵資產，中國人壽一度重上20元，收市報19.78元，升1.75%。
-騰訊獲摩通大幅上調目標價，股價升0.49%，報411元。https://bit.ly/2HhjVGI
●A股三大指數齊升，有色金屬股炒高。https://bit.ly/2ShjnH8
●日股復市揚升，韓澳股個別發展。
●新冠肺炎：
-傳九倉旗下海港城2月減租五成。https://bit.ly/2OPPFqO
-中國需求大減，金價升勢存變數？https://bit.ly/2vn8rPk
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-Under Armour預告首季營業額減6千萬美元。
-中國民航局暗示陷困航空公司可能合併。
-花旗大降今年香港銀行營業收入預測。
-富士康擬2月底前恢復內地50%生產。
-澳洲央行官員指旅遊及教育行業衝擊大。
-中金降友邦目標價，疫情有礙擴張。
-約千店暫停營業，周黑鴨股價反覆。
-港鐵延續租金調整方案。
-招商永隆及大新銀行按揭客戶可申請「還息不還本」。
●二手成交：天宇海三房戶950萬易主，減價近一球。
●國壽午後飆逾2%，傳將獲母企注入關鍵業務。https://bit.ly/2ShTjMe
●馬來西亞去年GDP按年增4.3%，十年最慢。
●【零售浩劫】
-佳華百貨發盈警，料去年錄虧損。
-Gucci上季香港銷售慘跌5成。
●聯儲局正研究數碼貨幣專案，比特幣飆逾半成。
-虛幣強勢：投資者料比特幣今年升上2萬美元。
●全球經貿戰：美國大豆庫存勢減少，原因係...
●官媒：短期流動性投放高潮已過，料貨幣調控易鬆難緊。
●傳騰訊夥《上流寄生族》製作商投資荷里活電影公司。
●新西蘭維持利率1厘不變，暗示今年無減息機會。
●新股專輯：演唱會主辦機構特藝文化娛樂申請上市。
●大行報告：摩通看好騰訊金融科技，升目標價至530元。
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●大跌眼鏡！軟銀科技基金季蝕160億。
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