新冠肺炎：中國通脹恐持續高企　人行放水路難行

財經媒體彭博報道，雖然中國通脹處於高位，但在新冠肺炎疫情肆虐之際，物價的下行之路卻可能較預期的更加坎坷，這無疑為中國人民銀行(即中國央行)的寬鬆之路增加了難度。

國家統計局數據顯示，中國1月消費者物價指數(CPI)按年增5.4%，遠超市場估計，並升至逾8年新高。疫情讓企業復工、生豬復養、居民採購等方面均面臨困難，禽流感的來襲又增添了新的不確定性。

深圳溫莎資本投研副總監熊琦表示，市場原本預計通脹有望在首季看到向下的拐點，惟疫情影響物流之下，目前預計暫時看不到拐點了，通脹未來仍有向上的動力，會限制(央行)穩經濟手段。

此前受惠於豬肉價格回落，中國去年12月通脹一度出現趨穩勢頭，市場去年底亦普遍預期，通脹會在2020年初見頂後啟動下行走勢。

彭博經濟學家曲天石亦稱，原本預計通脹在1月到達高峰後會回落，但疫情的衝擊帶來了不確定性。一方面人們外出減少，可選消費下降，但同時疫情提高了必需消費品的流通成本。

交行金融研究中心分析師唐建偉、劉學智在點評中稱，疫情之下一些地方加強交通管制，部分食品和生活必需品的價格明顯上漲，疫情中心湖北省通脹更高於全國。

以湖北省為例，為阻斷疫情傳播，該省轄內十多個城市紛紛在春節前後採取了前所未有的「封城」措施，公共交通工具停運、餐飲旅遊等消費需求被迫下降。

華創證券宏觀首席分析師張瑜則在報告中稱，儘管首周在政府的供應調配下，食品價格尚平穩，但批發與零售價格的背馳，顯示食品供需仍較緊張，且生豬復養的環境也更惡劣，本輪豬價維持高位的時期可能將長於以往，使今年首3季都難見明顯回落。

儘管通脹繼續高企難以避免，但曲天石、渣打大中華及北亞區首席經濟學家丁爽，以及華僑銀行經濟學家謝棟銘都認為，當前政府還將以經濟增長為首要任務，貨幣政策的寬鬆基調還會繼續。

丁爽認為，接下來這個月預計還有「定向降準」，中期借貸便利(MLF)預計也會調降0.1厘，而流動性釋放可能會有滯後效應，下半年經濟反彈後，寬鬆措施效應的副作用也值得關注，信貸增長太快的話，去槓桿的難度也會增加。

曲天石也表示，供給側和疫情衝擊推動的物價上漲，暫時可能不會影響到央行的貨幣政策，為應對疫情及之後的經濟復甦，央行今年整體政策料較去年12月時的預期更寬鬆。

有別於往年春節後大規模回收流動性的舉措，中國央行在今年春節後的首個交易日祭出1.2萬億元人民幣逆回購操作和變相減息0.1厘，隨後的資金投放亦使得銀行間市場的資金成本維持低位。

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