Airbnb去年9月個蝕25億 上市前景蒙陰
2020年02月12日 16:23
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(Getty Images圖片)
消息指短租房屋平台Airbnb，去年首9個月錄得3.22億美元(約25億港元)虧損，前年同期則有2億美元盈利，主要受到開支急增影響。
Airbnb業績再次見紅，勢影響上市時機和估值，原因是經過召車平台Uber及Lyft的教訓後，市場對盈利能力成疑的初創企業愈益抱有戒心。
Airbnb去年表示，公司可能於2020年內上市，或成為今年唯一的大型「獨角獸」首次公開招股（IPO），但消息人士稱，按目前形勢，上市日期至少要到第3季或更後日子。
Airbnb在2017年進行最後一次私人集資，當時估值310億美元，據悉最近的內部估值已大幅下降。此外，Airbnb的重要市場中國，最近爆發新冠肺炎亦可能影響公司的上市計劃，當地今年收入據報較去年同期暴跌80%。
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