新冠肺炎：大新銀行推按揭「還息不還本」計劃

大新銀行並指，從事上述受影響行業，並具備良好還款紀錄的私人無抵押貸款客戶及信用卡客戶，將予以豁免逾期費用或逾期利息。

另外，具備良好還款紀錄的商業及中小企客戶，可申請為期最多6個月的物業按揭或分期貸款延期還本安排。此外，與該行有一年以上的戶口關係，並在過去6個月具備良好還款記錄的合資格貿易融資客戶，於2月13日至4月30日到期的入口貿易貸款，可獲30日延期安排。

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