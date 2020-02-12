新冠肺炎：大新銀行推按揭「還息不還本」計劃
2020年02月12日 16:25
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因應新冠肺炎疫情發展，大新銀行(02356)宣布，推出紓緩措施協助於疫情下最受影響的客戶。從事零售、飲食、物流、旅遊及酒店、娛樂及醫護行業的個人客戶，可由周三(12日)起至6月30日，申請為期6個月的物業按揭貸款「還息不還本」計劃，限期屆滿後，可再申請延長6個月，總期限不多於12個月。
大新銀行並指，從事上述受影響行業，並具備良好還款紀錄的私人無抵押貸款客戶及信用卡客戶，將予以豁免逾期費用或逾期利息。
另外，具備良好還款紀錄的商業及中小企客戶，可申請為期最多6個月的物業按揭或分期貸款延期還本安排。此外，與該行有一年以上的戶口關係，並在過去6個月具備良好還款記錄的合資格貿易融資客戶，於2月13日至4月30日到期的入口貿易貸款，可獲30日延期安排。
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