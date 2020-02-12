新冠肺炎：金管局指逾七成銀行分行繼續營業

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，為減低疫症在社區蔓延的風險，不少銀行採取了必要的應變措施及特別工作安排，包括暫停部分分行服務，或多或少對市民造成影響。目前仍然有超過七成分行繼續營業，全港自動櫃員機亦維持正常運作，形容銀行暫停部分分行服務屬情非得已。

經濟不景氣或對中小企造成資金周轉問題，他指近日不少銀行響應金管局的呼籲，推出多項紓緩措施，協助受疫情嚴重影響的個人和企業客戶度過難關，紓緩有困難客戶的資金緊絀問題，有助減低疫情對經濟的負面影響。按證保險公司亦已釐清，會靈活處理「按揭保險」客戶向銀行申請「還息不還本」的個案。

他指在此非常時期，銀行在營運或符合監管要求方面或會遇到一些困難，例如需要更多時間準備日常監管報表、財務報表等。銀行可向該局反映遇到的問題，會盡量在維持審慎監管原則下彈性處理，與銀行共同尋求合適解決方案。

他並強調，香港貨幣和銀行體系建立了牢固的根基和防線，香港有龐大的外匯儲備作後盾，銀行體系資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，絕對有能力應對包括這次疫情的衝擊。

最近一段時間，港元匯率和銀行同業拆息保持穩定，而股市雖然有所波動，但各類金融市場活動和金融基建系統均如常運作，足以證明香港貨幣金融系統的穩健和市場的信心。

他又指，金管局內部已啟動應變機制，為可能出現的各種情況做好準備，確保在這非常時期能夠繼續有效執行各項主要職能，該局會密切監察疫情和經濟的變化，與銀行業界保持緊密聯繫，使銀行服務的調整對市民的影響減至最低，並按情況變化，為中小企提供進一步援助。

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