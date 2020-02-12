【fb直播】港股愈升愈有 散戶放心追入？

新冠肺炎疫情憂慮減緩，恒指周三(12日)補回鼠年開市的下跌裂口頂部(約27,774點)，並重返俗稱「牛熊分界」的250天線(約27,687點)樓上，大市向上勢頭有望延續？

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