【fb直播】港股愈升愈有 散戶放心追入？
2020年02月12日 16:45
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新冠肺炎疫情憂慮減緩，恒指周三(12日)補回鼠年開市的下跌裂口頂部(約27,774點)，並重返俗稱「牛熊分界」的250天線(約27,687點)樓上，大市向上勢頭有望延續？
外電引述消息指，中國人壽(02628)的母公司中國人壽保險(集團)，打算最早今年在香港借殼上市，計劃將關鍵業務注入國壽，而國壽則向母公司配股。消息刺激國壽股價午後急升，一度見逾20元水平，追揸沽有咩策略？
《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
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