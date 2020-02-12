新冠肺炎：分析憂加速中美「脫鈎」 影響慘過貿戰
2020年02月12日 16:54
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新冠肺炎疫情除了破壞中國作為「世界工廠」的角色，有分析更憂慮會加速中美關係「脫鈎」，因其影響更甚於貿易戰。
外國媒體報道，美國智庫米爾肯研究院(Milken Institute)分析師Curtis Chin指出，考慮到疫情對供應鏈帶來的長期影響，這將擴大兩國經濟的分離。
事實上，這場始於中國武漢的疫情破壞了全球供應鏈，因許多中國城市實施封城、封閉式管理，限制運輸和工廠停產的時間較原計劃長。Chin指出，商人已看到一些過度依賴單一關鍵市場的後果，疫情亦已向美國及所有中國的貿易和投資夥伴，強調了「遠離中國，尋求多元」的重要性。
美國商務部長羅斯早前也直言，中國的致命疫情對美國可能有益，因這將導致企業重新考慮其供應鏈，並將工作和製造業帶回美國。
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