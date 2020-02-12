新冠肺炎：新地旗下商場2月減租三至五成

集團指，關注僱用了大批前線員工的餐飲業，希望紓困措施有助減輕它們的經營壓力。

自1月爆發新冠肺炎疫情以來，集團多項業務包括樓宇銷售及酒店入住率等，都受到不同程度影響。新地商場已實行了一系列防疫措施，包括加強公眾地方的清潔及消毒、要求所有前線員工在當值前量度體溫，並在工作期間配戴口罩等。

－－－－－－