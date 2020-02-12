新冠肺炎：新地旗下商場2月減租三至五成
2020年02月12日 17:09
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新鴻基地產(00016)今日(12日)宣布，鑑於新冠肺炎疫情令多個行業經營困難，為了協助穩定經濟、保障就業，正積極與旗下商場商戶了解經營狀況，並向經營有困難的商戶，按個別行業或商戶情況減免2月份基本租金三至五成，與租戶一起共度時艱，初步估計紓困措施會令大部分租戶受惠。
集團指，關注僱用了大批前線員工的餐飲業，希望紓困措施有助減輕它們的經營壓力。
自1月爆發新冠肺炎疫情以來，集團多項業務包括樓宇銷售及酒店入住率等，都受到不同程度影響。新地商場已實行了一系列防疫措施，包括加強公眾地方的清潔及消毒、要求所有前線員工在當值前量度體溫，並在工作期間配戴口罩等。
今早市傳九龍倉置業(01997)旗下海港城向租戶發出電郵，決定2月份減租五成，並指稍後將會確認詳情。
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