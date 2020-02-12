小心！奇準分析員：股市恐顯著下跌　除非...

外國傳媒報道，由2009年至今一直是美股大好友，去年12月初呼籲投資者要撈底，預計美股今年初依然會創新高，結果再次言中的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut最新警告，一連串技術信號向他發出了標指可能「顯著下跌」的警示！

他表示，美股代表標指周二(11日)曾觸及歷史最高盤中紀錄後，最終以接近全日低位收市，即俗稱「單日轉向」，這種迹象往往表明，逆轉可能即將到來。

他說：「周二的逆轉意味着周一(10日)的上漲，源於交易員的淡倉冚倉和跟風買盤，在出現這迹象後，股市必須短期內強勁上升，否則便有可能顯著下跌。」

除了「單日轉向」(即升變跌/跌變升)外，他亦提及了「陰陽蠋」形態學說，包括上周四(6日)形成的「十字星線」和周二出現的「流星線」。他表示，這些都表明美股升勢有可能出現反轉，唯一令股市能破解這魔咒的只有股市進一步上漲，才能消除「圖表」的警號。

【Jeff Saut測市十分準】

作為投資者，一定要認識Jeff Saut，因他近年測市準確度高，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。

到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。

到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。

直至2018年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。

在2018年12月30日，他仍然認定「結構性牛市」未完，只要標指一日不跌穿2018年12月所造出的2,346點低位，也不能判定牛市已死。

在2019年4月18日，他是極少數分析員大膽預測美股最快下周創新高，結果4月23日成真，到6月更認為見底，並一直升到年底。到了12月3日，他再次「逆勢」唱好，表示近日股市回吐是入貨機會，預言升到2020年初，股市會再創新高。結果又言中。

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